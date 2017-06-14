В МЧС экстренно предупредили москвичей о грозе и шквалистом ветре

Читайте также

В МЧС экстренно предупредили москвичей о грозе и шквалистом ветре

3835

Фото:© РИА Новости/Владимир Астапкович

Ранее сотрудники Гидрометцентра объявили в столичном регионе жёлтый уровень опасности.

ГУ МЧС РФ по Москве экстренно предупреждает жителей столицы о шквалистом ветре с усилением до 17 метров в секунду, грозах и ливне. Как сообщается на сайте ведомства, плохая погода продержится как минимум до 21:00 14 июня.

— Ожидается дождь, гроза с порывами ветра 12–17 м/с. Расчётное количество осадков за указанный период времени составит 6–15 миллиметров, — пояснили в столичном ГУ МЧС.

В МЧС пояснили, что во время непогоды может произойти повал деревьев, возможны повреждения линии электропередачи, падения рекламных щитов и прочих конструкций. В ведомстве рекомендовали не оставлять автомобили под деревьями, а прохожим обходить стороной рекламные щиты и неустойчивые строения.

Как ранее сообщал Лайф, Гидрометцентр второй день подряд объявляет в московском регионе жёлтый уровень опасности.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!