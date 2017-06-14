Посольство РФ в Лондоне не располагает данными о россиянах в горящей высотке

Сообщается, что в результате сильного пожара уже погибло несколько человек и более 50 пострадало.

В российское посольство в Лондоне пока не поступала информация, находятся ли в объятом пламенем многоэтажном доме Grenfell Tower граждане РФ.

— Информация о россиянах пока не поступала, к нам никто не обращался, — заявили в диппредставительстве.

More than 50 people taken to five London hospitals following #GrenfellTower fire, London Ambulance Service says https://t.co/CLEIhCCOYn pic.twitter.com/TByyKOI9F6 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 14 июня 2017 г.

Как ранее сообщал Лайф, в результате возгорания дома люди оказались в огненной ловушке. СМИ сообщили, что причиной пожара мог стать взрыв на четвёртом этаже.