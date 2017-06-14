Посольство РФ в Лондоне не располагает данными о россиянах в горящей высотке

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Посольство РФ в Лондоне не располагает данными о россиянах в горящей высотке

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Фото: twitter.com

Сообщается, что в результате сильного пожара уже погибло несколько человек и более 50 пострадало.

В российское посольство в Лондоне пока не поступала информация, находятся ли в объятом пламенем многоэтажном доме Grenfell Tower граждане РФ.

— Информация о россиянах пока не поступала, к нам никто не обращался, — заявили в диппредставительстве.

Как ранее сообщал Лайф, в результате возгорания дома люди оказались в огненной ловушке. СМИ сообщили, что причиной пожара мог стать взрыв на четвёртом этаже.

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