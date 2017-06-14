Семья топ-менеджера "Роснано" оказалась обладателем 32 квартир, домов и зданий

Андрей Горьков переписал всю недвижимость на родителей-пенсионеров и 23-летнюю дочь.

Арестованный за хищения топ-менеджер "Роснано" Андрей Горьков оказался обладателем трёхмиллиардного состояния. Как пишет паблик Mash, он и его брат Евгений Горьков владели 32 квартирами, домами и зданиями в Москве и Московской области. За последние три года они всё переписали на своих родителей-пенсионеров и 23-летнюю дочь Андрея Анну.

Речь идёт о восьмиэтажном здании на Звонарском проезде за 600 миллионов, об офисных помещениях в "Века плаза" за 500 миллионов, а также шестикомнатной квартире на Пречистенской набережной за 350 млн и апартаментах в ЖК "Седьмое небо" за 240 млн.

Из загородной недвижимости у семьи Горьковых три коттеджа с земельными участками в посёлках Красная Пахра, Беляниново, Михайловское. Общая стоимость этого имущества — около 300 миллионов.

Помимо того, родители-пенсионеры Андрея владеют десятками квартир на улицах Азовской, Артековской, Красногвардейской, Староволынской, Старочкаловской, Кашенкин Луг, Соколово-Мещерской, Ивана Франко, Островитянова, Радужной; в "Доме на Беговой", на Симферопольском бульваре, в ЖК "Алые паруса", в ЖК "Болотниковская", на Хорошевском и Рублёвском шоссе, в Казарменном переулке.