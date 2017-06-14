"Правый сектор" опубликовал список звёзд, чьи концерты будет срывать в Одессе

В перечень входят как российские, так и украинские исполнители, выступления которых назначены на лето.

Экс-лидер одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" список звёзд, выступления которых будут срывать радикалы. В списке значатся как российские артисты, так и украинские.

— Mozgi — проект Потапа, который снимал штаны перед россиянами на премии RU.TV и регулярно гастролирует по РФ. Граждане Украины. Туда же входит "Время и стекло", — написал Стерненко.

Помимо этих коллективов в чёрном списке оказались российские артисты Dj Smash и Баста, Антоха МС, группа "Каспийский груз", поэтесса Ах Астахова, украинские группы "Победа" и "Грибы" и украинский певец Сергей Бабкин. Все деятели искусства, которые попали в список одесских радикалов, обвиняются в том, что выступали в Крыму или гастролировали по России.

Ранее Лайф сообщал о том, что в мае был отменён концерт Лободы в Одессе из-за беспорядков. После этого Иван Дорн отменил концерт в Одессе, испугавшись угроз радикалов. Помимо этого, Сергей Стерненко обещал "поставить крест" на группе "Грибы". В начале июня стало известно об отмене концерта рэпера Мота из-за угроз радикалов, а также о беспорядках на концерте украинской певицы Ирины Билык.

* Деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ.