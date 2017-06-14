Лабрадор Куки не доедает свою еду в надежде на визит друга, который недавно умер

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Лабрадор Куки не доедает свою еду в надежде на визит друга, который недавно умер

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Лабрадор Куки. Фото: Twitter

Пёс Стич научил свою подругу Куки делиться едой, чтобы им хватало двоим. После смерти приятеля лабрадор оставляет его порцию нетронутой.

В "Твиттере" обсуждают трогательную историю лабрадора Куки, который не может заставить себя доесть собачий корм, так как ждёт, что его приятель Стич придёт на помощь. Пес не осознаёт, что друг умер, и упорно надеется, что корм "истребят".

Хозяин собак, Истон Дюфур, опубликовал фото миски с недоеденным кормом. Он вспомнил, что пытался приучить собак есть вместе, но делиться едой прожорливую Куки научил именно Стич.

<p>Фото: twitter.com/_EasyBreasy</p>

— У нас одна миска для двух лабрадоров. И Стич научил Куки есть только половину корма. Поэтому Куки с раннего возраста привыкла оставлять еду для Стича (Стичу нравилось проверять, поела ли Куки), — говорит хозяин собаки.

Конечно же, псу положили меньшую порцию. Но Куки, видимо, даже не подумала, что это для неё одной. Она очень скучает по Стичу.

<p><em>&#34;Ну вот, теперь я рыдаю на работе. Моё сердце разбито на кусочки&#34;.</em></p>

Пользователи "Твиттера" сопереживают с Дюфуром и его питомцем. Многие восхищаются преданностью пса.

<p><em>&#34;Что мы сделали, чтобы заслужить (любовь) собак&#34;.</em></p>

<p><em>&#34;Это так грустно, но ещё раз доказывает, какие собаки потрясающие&#34;.</em></p>

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