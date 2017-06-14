Лабрадор Куки не доедает свою еду в надежде на визит друга, который недавно умер

Пёс Стич научил свою подругу Куки делиться едой, чтобы им хватало двоим. После смерти приятеля лабрадор оставляет его порцию нетронутой.

В "Твиттере" обсуждают трогательную историю лабрадора Куки, который не может заставить себя доесть собачий корм, так как ждёт, что его приятель Стич придёт на помощь. Пес не осознаёт, что друг умер, и упорно надеется, что корм "истребят".

Here's a vid. (Also the other dog was my grandpas and she was over for Christmas. Her name is Lilo) pic.twitter.com/ov9QVyXk4v — EasyBreasyBeautiful (@_EasyBreasy_) 13 июня 2017 г.

Хозяин собак, Истон Дюфур, опубликовал фото миски с недоеденным кормом. Он вспомнил, что пытался приучить собак есть вместе, но делиться едой прожорливую Куки научил именно Стич.

— У нас одна миска для двух лабрадоров. И Стич научил Куки есть только половину корма. Поэтому Куки с раннего возраста привыкла оставлять еду для Стича (Стичу нравилось проверять, поела ли Куки), — говорит хозяин собаки.

Конечно же, псу положили меньшую порцию. Но Куки, видимо, даже не подумала, что это для неё одной. Она очень скучает по Стичу.

Пользователи "Твиттера" сопереживают с Дюфуром и его питомцем. Многие восхищаются преданностью пса.