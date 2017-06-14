"Полная чушь". Боксёр Ковалёв опроверг слухи об американском гражданстве

Российский спортсмен призвал меньше верить слухам, комментируя информацию о смене паспорта.

Российский боксёр Сергей Ковалёв опроверг информацию о том, что решил сменить паспорт гражданина РФ на американский. По его словам, это полная чушь.

— Сам был удивлён, узнав об этом из прессы. Официально могу заявить, что гражданство США я не принимал, меньше верьте слухам, — приводит его слова "Чемпионат.com".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ковалёв готовится стать гражданином США.