"Полная чушь". Боксёр Ковалёв опроверг слухи об американском гражданстве

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"Полная чушь". Боксёр Ковалёв опроверг слухи об американском гражданстве

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Сергей Ковалев. Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Российский спортсмен призвал меньше верить слухам, комментируя информацию о смене паспорта.

Российский боксёр Сергей Ковалёв опроверг информацию о том, что решил сменить паспорт гражданина РФ на американский. По его словам, это полная чушь.

— Сам был удивлён, узнав об этом из прессы. Официально могу заявить, что гражданство США я не принимал, меньше верьте слухам, — приводит его слова "Чемпионат.com".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ковалёв готовится стать гражданином США.

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