Учёные: Картошка фри повышает риск смертности

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Учёные: Картошка фри повышает риск смертности

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Фото: ©Flickr/SimonQ錫濛譙

Специалисты наблюдали за рационом и состоянием здоровья более четырёх тысяч человек в течение восьми лет.

Международная группа учёных из США, Италии, Испании и Великобритании выяснила, что регулярное употребление жаренного картофеля повышает риск преждевременной смерти. Результаты проведённого исследования, которые должны были выявить связь между употреблением картофеля и смертностью, опубликованы в Американском журнале клинического питания.

В эксперименте приняли участие 4400 участников в возрасте от 45 до 79 лет, за питанием и состоянием здоровья которых медики наблюдали в течение возьми лет. За это время скончалось 236 пациентов.

Оказалось, что употребление 2-3 раза в неделю жареной картошки увеличивает риск преждевременной смерти более чем в два раза, в то время как печёный или варёный картофель никак не влиял на этот показатель. Также специалисты отметили, что любители не жаренного картофеля чувствовали себя на порядок лучше.

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