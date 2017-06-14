Учёные: Картошка фри повышает риск смертности

Специалисты наблюдали за рационом и состоянием здоровья более четырёх тысяч человек в течение восьми лет.

Международная группа учёных из США, Италии, Испании и Великобритании выяснила, что регулярное употребление жаренного картофеля повышает риск преждевременной смерти. Результаты проведённого исследования, которые должны были выявить связь между употреблением картофеля и смертностью, опубликованы в Американском журнале клинического питания.

В эксперименте приняли участие 4400 участников в возрасте от 45 до 79 лет, за питанием и состоянием здоровья которых медики наблюдали в течение возьми лет. За это время скончалось 236 пациентов.

Оказалось, что употребление 2-3 раза в неделю жареной картошки увеличивает риск преждевременной смерти более чем в два раза, в то время как печёный или варёный картофель никак не влиял на этот показатель. Также специалисты отметили, что любители не жаренного картофеля чувствовали себя на порядок лучше.