Военно-транспортный самолёт сбил лося во время посадки под Калугой

Из людей никто не пострадал, а вот сохатый погиб на месте. Значительные повреждения получил и сам лайнер.

ЧП произошло, когда самолёт Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полёт в тёмное время суток. При посадке на аэродроме Ермолино воздушное судно столкнулось на ВПП с лосем. Из людей никто не пострадал, а вот сохатый погиб на месте, передаёт паблик Mash.

Выяснилось, что лось смог пробраться на территорию аэродрома из-за халатности строителей. Фирма строила бетонное ограждение вокруг аэродрома, а для удобства проезда техники рабочие убрали две бетонные плиты. Военных об этом не предупредили, поэтому временное ограждение у ВПП в момент инцидента отсутствовало.

Отметим, значительные повреждения получил и сам самолёт. Сейчас проводится расследование, устанавливается ущерб.