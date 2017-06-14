В Копенгагене осквернили статую Русалочки

В этот раз неизвестные вандалы облили одну из городских достопримечательностей синей и белой краской.

В Копенгагене вандалы снова осквернили статую Русалочки. Всемирно известную статую в этот раз залили синей и белой краской. По подозрению в этом полиция разыскивает стройную светловолосую девушку ростом около 170 см.

Русалочка является одной из достопримечательностей Копенгагена. Туристы всегда стараются побывать возле памятника.

Took a walk out to see Den Lille Havfrue. Such a beautiful day today. Plenty tourist taking selfies but none fell … https://t.co/0hlM9azkk7 pic.twitter.com/n6QpGFsNHx — Mary Buchanan (@MaryABuchanan) 11 июня 2017 г.

Вандалы не в первый раз издеваются над памятником. Так, в мае неизвестные уже обливали статую красной краской. Пользователи "Твиттера" тогда в шутку предположили, что так они выступают против убийства китов на Фарерских островах.