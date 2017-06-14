В Копенгагене осквернили статую Русалочки

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В Копенгагене осквернили статую Русалочки

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В этот раз неизвестные вандалы облили одну из городских достопримечательностей синей и белой краской.

В Копенгагене вандалы снова осквернили статую Русалочки. Всемирно известную статую в этот раз залили синей и белой краской. По подозрению в этом полиция разыскивает стройную светловолосую девушку ростом около 170 см.

<p>Фото: Twitter</p>

Русалочка является одной из достопримечательностей Копенгагена. Туристы всегда стараются побывать возле памятника.

Вандалы не в первый раз издеваются над памятником. Так, в мае неизвестные уже обливали статую красной краской. Пользователи "Твиттера" тогда в шутку предположили, что так они выступают против убийства китов на Фарерских островах.

<p>Русалку в Копенгагене облили красной краской. Фото: Twitter</p>

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