В Копенгагене осквернили статую Русалочки

В Копенгагене вандалы снова осквернили статую Русалочки. Всемирно известную статую в этот раз залили синей и белой краской. По подозрению в этом полиция разыскивает стройную светловолосую девушку ростом около 170 см.
Русалочка является одной из достопримечательностей Копенгагена. Туристы всегда стараются побывать возле памятника.
Took a walk out to see Den Lille Havfrue. Such a beautiful day today. Plenty tourist taking selfies but none fell … https://t.co/0hlM9azkk7 pic.twitter.com/n6QpGFsNHx— Mary Buchanan (@MaryABuchanan) 11 июня 2017 г.
Вандалы не в первый раз издеваются над памятником. Так, в мае неизвестные уже обливали статую красной краской. Пользователи "Твиттера" тогда в шутку предположили, что так они выступают против убийства китов на Фарерских островах.
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