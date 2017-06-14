Тайсон Фьюри хочет сразиться на ринге с Александром Поветкиным

Британский тяжеловес записал в своём "инстаграме" видеообращение и назвал ещё несколько боксёров, с которыми хочет провести бой.

Британский боксёр Тайсон Фьюри предлагает российскому спортсмену встретиться на ринге и провести бой. Об этом тяжеловес сообщил в видеообращении, которое выложил в "Инстаграм".

— Я хочу драться с американцем Деонтеем Уайлдером, Джошуа, новозеландцем Джозефом Паркером, даже с Поветкиным, — отметил британский тяжеловес.

При этом в основном Фьюри обращался к Энтони Джошуа, который не так давно победил Владимира Кличко. Бывший чемпион мира по трём престижным версиям в супертяжёлом весе не верит, что Джошуа сможет его победить, хоть британец и не участвовал в профессиональных поединках два года.

— Я хочу вернуться и посмотреть, насколько я хорош даже после такого перерыва. Мой бой против Джошуа — самый большой и громкий поединок в боксе, но есть много других испытаний, которые мотивируют меня, — подытожил Тайсон Фьюри.