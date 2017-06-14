Песков назвал абсурдом информацию о репетиции прямой линии с Путиным

Представитель Кремля отметил, что была проведена информационная встреча, на которой обсуждались логистические и организационные моменты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация СМИ о репетиции прямой линии с Путиным является абсурдной. При этом представитель Кремля добавил, что действительно состоялась встреча, на которой участникам рассказали, куда и во сколько нужно приехать. Кроме того, их оповестили, как будет проходить мероприятие.

— Это абсурдно называть репетицией, потому что нечего репетировать. Это не инструктаж, а информационная встреча. Многие люди из других городов, они должны знать, где и как будет проходить передача. Это нормальная практика, — отметил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, на встрече присутствовали как организаторы, так и гражданские активисты и герои сюжетов Первого канала и ВГТРК.

Как ранее сообщал Лайф, прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 15 июня в 12:00 по московскому времени. Для главы государства это станет 15-й программой, в рамках которой граждане России задают свои вопросы.