Песков: На прямой линии с Владимиром Путиным бывают неожиданные зигзаги

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о прямой линии с Владимиром Путиным, которая состоится 15 июня.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что со многими вопросами работают, как только они начинают поступать. Такая практика применяется ежегодно.

— По темам: с массивом вопросов, конечно, работают, как только они начинают поступать. Это проходит каждый год. А как пойдёт программа — зависит только от президента, ведущих. Там бывают достаточно неожиданные зигзаги, — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ рассказал, что глава государства готовится к прямой линии. Как отметил Дмитрий Песков, Владимир Путин традиционно работает с массивом, освежает статистические данные, общается с министрами, руководителями агентств.