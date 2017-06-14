В Кремле не хотят нового санкционного пике из-за действий Вашингтона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заключение Сенатом США двухпартийного соглашения о новых финансовых ограничениях в отношении Москвы. По его словам, они могут привести к новому санкционному пике, но это не выбор Москвы.

— Что касается очередных санкционных усмотрений наших коллег, не хотелось бы, чтобы мы входили в очередное санкционное пике, но это не наш выбор, — сказал журналистам Песков. — Давайте оценивать то, что уже становится явью. Потому что там такое количество планов и устремлений декларируется в последнее время в Вашингтоне, что за всем и не уследишь.

Накануне официальный представитель сказал, что реакция Москвы на планы по введению новых санкций со стороны США негативная.