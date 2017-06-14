Песков: Люди жалуются, что до президента достучаться легче, чем до губернатора

Пресс-секретарь российского лидера сделал такой вывод, ознакомившись с вопросами грядущей прямой линии.

В преддверии прямой линии с Владимиром Путиным россияне направили в адрес главы государства по-прежнему много обращений, которые требуют вмешательства региональных властей. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— По-прежнему, к сожалению, люди говорят о том, что до президента им бывает иногда достучаться легче, чем до руководства регионов, — добавил он. — Такие обращения смотреть и читать весьма больно.

Тем не менее представитель Кремля отмечает, что все губернаторы смотрят прямые линии и — надо отдать им должное — весьма быстро реагируют.

— Но иногда дело даже не в руководителях регионов, а в чиновниках, которые на переднем крае общения находятся, и иногда чёрствость чиновников, нечеловеческое отношение, нежелание помочь, занятие отписками вызывает полное неприятие у людей, о чём они и пишут, — комментирует Песков.

Он добавил, что большинство вопросов, которые по-прежнему волнуют россиян, касаются социальной сферы — это льготы, пенсии, зарплаты и соцпособия. Кроме того, в числе самых актуальных проблем остаются сферы ЖКХ и здравоохранения.

Напомним, прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится уже завтра, 15 июня, в 12:00 по Москве. Лайф будет вести онлайн и текстовую трансляцию.