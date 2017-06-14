ФСБ России проводит обыски в офисе "МРСК Центра"

Как сообщается, правоохранители работают в бухгалтерии компании и обыскивают кабинеты руководства.

Прямо сейчас сотрудники ФСБ России пришли с обысками в офис "МРСК Центра" — "дочку" компании "Россети", сообщает телеграм-канал Mash. "МРСК Центра" — одна из крупнейших российских энергосетевых компаний. Она поставляет электроэнергию почти по всему центру России.

Как отмечается, сейчас представители ФСБ работают в бухгалтерии компании. Они изымают всю экономическую документацию.

Сотрудники жалуются, что работа практически парализована. Также специалисты обыскивают кабинеты руководства компании.