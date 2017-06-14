Песков: Россиян больше волнует социальная сфера и ЖКХ, чем внешняя политика

За сутки до прямой линии в адрес президента Владимира Путина поступило почти 1,6 млн вопросов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о самых популярных вопросах, которые поступают на горячую линию в преддверии выступления Владимира Путина.

В "пионерах", как и прежде, социальный блок. Много вопросов россияне также задали о сферах ЖКХ и здравоохранения. При этом, по словам Пескова, в ряде случаев все эти вопросы стоит адресовать скорее региональным властям.

— Социальные вопросы по-прежнему остаются ведущими вопросами на повестке дня. Это и вопросы, связанные с соцобеспечением, с зарплатами, пенсиями, социальными пособиями, — перечисляет представитель Кремля. — Проблематика ЖКХ, естественно, вопросы, связанные со здравоохранением. Их достаточно много по стране. Традиционно много приходит таких житейских историй, в которых люди просят президента о помощи. К сожалению, по-прежнему много вопросов, которые могут и должны решать местные власти, региональные власти. По-прежнему люди говорят, что до президента им бывает иногда достучаться легче, чем до руководства регионов.

Песков также отметил, что внешняя политика интересует россиян гораздо меньше. Такие вопросы в рейтинге "даже не на 10-м месте", комментирует он.

Напомним, прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится уже завтра, 15 июня, в 12:00 по Москве. Лайф будет вести онлайн- и текстовую трансляцию.