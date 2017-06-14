Совет Федерации создал комиссию по борьбе с вмешательством в дела России

Как сообщил глава Комитета ГД по международным делам Константин Косачев, первое заседание состоится 27 июня.

В Совете Федерации создали временную комиссию по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, первое заседание которой состоится 27 июня. Как сообщается, главой комиссии избрали зампредседателя Комитета ГД верхней палаты парламента по международным делам Андрея Климова.

Основными задачами комиссии станут изучение состояния международного права, мониторинг деятельности ряда стран по вмешательству в дела РФ и подготовка предложений по совершенствованию законодательства.

По словам Косачева, второе заседание комиссии может пройти до конца весенней сессии. При этом он не назвал точных сроков работы.