В Roshen отказались выплачивать России 150 миллионов рублей с дивидендов

В компании заявили, что решение ФНС РФ противоречит межгосударственному соглашению об избежании двойного налогообложения.

В корпорации Roshen заявили о том, что не намерены выплачивать России 150 миллионов рублей за выведенные на Украину дивиденды. Ранее Федеральная налоговая служба РФ постановила взыскать эту сумму с Липецкой кондитерской фабрики, входящей в корпорацию. Как говорится в заявлении Roshen, такое решение противоречит межгосударственному соглашению об избежании двойного налогообложения.

— В результате проверки органы ФНС РФ пришли к неправомерному и необоснованному выводу о том, что ООО "Рошен" при выплате дивидендов на Украине не имело права применить льготы, установленные в соглашении об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонения от уплаты налогов между Правительством РФ и Правительством Украины от 8 февраля 1995 года, — отметили в компании.

В Roshen посчитали требования российского ведомства неправомерными и обвинили ФНС РФ в попытке взыскать дополнительные налоги. В заявлении сказано, что корпорация будет защищать свои интересы во избежание ненадлежащего налогообложения в ущерб бюджету Украины.

Напомним, украинская кондитерская корпорация Roshen принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Ранее Лайф писал о том, что в Чите дети отравились конфетами "Бешеная пчёлка" фабрики Roshen. После этого член Совета Федерации Елена Мизулина заявила о необходимости проверить компанию.