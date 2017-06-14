В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление

Предыдущий рекорд минимального давления 13 июня в столице был установлен в 1982 году.

Новый рекордно низкий показатель атмосферного давления установлен в Москве во вторник. Как сообщает портал "Утро.ру", показания барометра равны 731,3 мм ртутного столба.

Предыдущим рекордом за 13 июня был показатель 731,4 мм, который зафиксировали в 1982 году.

В среду, 14 июня, показатели остаются ниже нормы. Согласно данным столичного метеобюро, сейчас барометр показывает 731,5 мм ртутного столба.

Напомним, что рекордно низкое атмосферное давление с 1941 года в Москве было установлено в ночь на 1 июня.