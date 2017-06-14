Космический грузовик "Прогресс МС-06" с колбасками и яблоками стартовал к МКС

Всего на борту корабля 2,4 тонны различного груза, в том числе баки с топливом, баллоны с водой и кислородом.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-06" стартовала с космодрома Байконур к МКС. В Центре управления полётами отметили, что пуск был произведён успешно и корабль уже выведен на околоземную орбиту и направляется к Международной космической станции. Стыковка намечена на 16 июня.

#ПрогрессМС06: есть отделение грузового корабля! Стыковка с МКС 16 июня в 14:42 мск. pic.twitter.com/KUqPUej03m — РОСКОСМОС (@roscosmos) 14 июня 2017 г.

Стоит отметить, что "Прогресс" доставит на МКС 2,4 тонны различных грузов. Так, на борту космического грузовика находятся баллоны с водой и воздухом, топливо для заправки станции. Кроме того, космонавтов порадуют свежими яблоками, аджикой, хреном и сырокопчёными колбасками.

В составе Международной космической станции "Прогресс МС-06" будет находиться до декабря 2017 года. Потом его отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане.