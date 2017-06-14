Стоун: Американские СМИ затеяли медиавойну против Путина ещё в 2007 году

Режиссёр раскритиковал средства массовой информации США за их публикации о российском лидере.

Режиссёр Оливер Стоун, документальный фильм которого — "Интервью с Путиным" — покажут на ТВ, негативно высказался об американских СМИ за их мнение о российском президенте. Интервью со Стоуном опубликовал журнал The Nation.

Режиссёр уверен, что медиавойна против российского лидера началась в 2007 году после его мюнхенской речи, в рамках которой он раскритиковал США за неконтролируемое использование силы на международной арене.

— Когда он стал, так сказать, "сыном России", действующим в интересах своей страны, как нации и должны действовать, думаю, он застал американских лидеров и элиту врасплох своей непреклонностью и последовательностью, — уверен Стоун.

Как подчеркнул режиссёр, США всегда контролировали СМИ. При этом российская точка зрения попросту не объяснялась американцам.

Стоун вспоминает, что во время работы над фильмом энергия заканчивалась у него, а не у российского лидера.

— Каждый день он был бодрым, он никогда не уставал в отличие от меня. Очень, очень дисциплинированный — может быть, благодаря дзюдо, — предположил Стоун.