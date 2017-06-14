Mazda отзывает из России 4,5 тысячи автомобилей из-за проблем с безопасностью

Неполадки в электронике могут привести к тому, что подушки безопасности переднего пассажира в случае бокового столкновения могут просто не сработать.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует об отзыве более 4,5 тысячи автомобилей Mazda, проданных на российском рынке с февраля 2005 по сентябрь 2010 года.

Речь идёт о минивэне Mazda 5.

Причиной отзыва называют электронику подушек безопасности переднего пассажира. Если произойдёт боковое столкновение, они могут просто не сработать.

— Боковая подушка и/или шторка безопасности могут не сработать надлежащим образом в случае бокового столкновения, если при установке выключателя параметры конфигурации автомобиля не были обновлены надлежащим образом, — пояснили в ведомстве.

На всех минивэнах, попавших под отзыв, будут выполнены проверка и обновление конфигурации выключателя подушек безопасности. Если данный узел на машине не установлен, то проведение ремонта не потребуется, разъясняет Росстандарт.

В ведомстве отмечается, что все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.

Напомним, в России Mazda 5 продавалась только в одном варианте — с двухлитровым мотором мощностью 146 л. с. и пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Минивэн перестали производить в 2015 году из-за низкого спроса.