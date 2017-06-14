Направлявшихся на ЧЕ по боксу журналистов Лайфа не пустили на территорию Украины

Двух журналистов Лайфа, направлявшихся в Харьков на чемпионат Европы по боксу, не пустили на территорию Украины сотрудники украинской погранслужбы. Специального корреспондента Александра Акишина и оператора Сергея Турчанина задержали на таможне и отправили назад без объяснения причин.

Как ранее сообщал Лайф, российскую делегацию, включающую боксёра Георгия Кушиташвили, пресс-атташе Федерации бокса, представителей СМИ и болельщиков задержали при въезде в страну.

Чемпионат Европы по боксу стартует 16 июня. Этот турнир является отборочным к чемпионату мира — 2017, который пройдёт в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.