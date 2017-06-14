Сотрудники турецкого отеля жестоко избили туриста

Мужчина вступился за родственницу, которая хотела подняться в номер и забрать свои вещи.

Сотрудники турецкого отеля напали на двоих туристов из Великобритании, которые пытались забрать свои вещи из здания после произошедшего в нём пожара. Как сообщает портал "Дни.ру", инцидент произошёл на курорте Мармарис.

Конфликт между постояльцами отеля и персоналом возник уже после ликвидации пожара. Женщина, которая ожидала трансплантации лёгкого и нуждалась в специальном аппарате для дыхания, попыталась подняться в номер, однако сотрудники не позволили ей этого сделать. Когда за женщину вступился её родственник, персонал начал избивать мужчину. После инцидента ему наложили несколько швов на ухо.