ВЦИОМ: Большинство россиян не доверяет блогерам

Специалисты ВЦИОМ провели опрос и выяснили, что 67% россиян не смотрят ролики блогеров на популярных YouTube-каналах. А 26% вообще не знают значения слова "блогер", сообщают "Известия".

Как выяснили специалисты, 36% респондентов полагают, что блогеры ведут свою страничку в Сети. При этом более-менее конкретно представителей этого рода деятельности могут описать 69%.

В том, что блоги ведут ради заработка, уверены 47% россиян. 42% респондентов считают, что так они привлекают внимание. Блоги ведутся для распространения информации — так считают 36% граждан.

— В этом нет ничего ужасающего, сама культура блогерства появилась в России относительно недавно, народ не привык. Ещё буквально годик-два — и кредит доверия россиян к блогерам возрастёт, — отметила популярный видеоблогер Ида Галич.

Она предположила, что в следующем году блогерам будут доверять на 50%.