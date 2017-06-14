Восемь лет за "золотые" браслеты. Экс-главе ФСИН вынесли приговор

Александр Реймер осуждён на 1,3 миллиарда рублей за аферу, которую провернул вместе с подельниками в погонах.

Бывшего главу ФСИН Александра Реймера приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей за мошенничество при закупках электронных браслетов. Такое решение вынес сегодня Замоскворецкий суд Москвы. Под стражей экс-глава ведомства провёл уже два года и три месяца, что теперь пойдёт ему в срок.

Отметим, сторона обвинения в ходе прений просила для Реймера девять лет колонии общего режима со штрафом миллион рублей, а также лишения звания и всех государственных наград.

Следствие настаивало, что Александр Реймер вместе со своими сообщниками из ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения связи ФСИН" (Криволаповым, Мартыновым и Определеновым) были причастны к хищению в 2010–2012 годах более 2,7 миллиарда рублей при поставках электронных браслетов. Было доказано, что на самом деле браслеты были закуплены у компании "Мета" по завышенной цене. Например, при стоимости браслетов 19 тысяч рублей они закупались более чем за 100 тысяч.

Несмотря на то что экс-глава ФСИН своей вины так и не признал, его причастность к преступлению была полностью доказана, сообщили в суде.

Напомним, Александр Реймер был задержан в апреле 2015 года в Москве, куда прилетел из Вены разбираться со своими подельниками. Он заподозрил, что они прячут от него деньги, похищенные при афере с электронными браслетами.