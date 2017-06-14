Журналистам Лайфа запретили въезд на территорию Украины на три года

Специального корреспондента Александра Акишина и оператора Сергея Турчанина задержали на таможне, а потом депортировали из страны.

Журналистов Лайфа, направлявшихся на чемпионат Европы по боксу в Харьков, не пустили на территорию Украины, а после долгой проверки и вовсе закрыли им въезд сроком на три года. Украинские пограничники пояснили, что такие меры приняты из-за посещения Акишиным и Турчаниным Крыма.

Как ранее сообщал Лайф, российскую делегацию, включающую боксёра Георгия Кушиташвили, пресс-атташе Федерации бокса, представителей СМИ и болельщиков задержали при въезде в страну.

Чемпионат Европы по боксу начнётся 16 июня и станет отборочным к чемпионату мира — 2017, который пройдёт в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.