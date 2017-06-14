Суд отказался смягчить наказание Олегу Навальному, осуждённому за мошенничество

Адвокат блогера и оппозиционера требовал от суда заменить оставшийся срок на штраф.

Осуждённому на 3,5 года Олегу Навальному отказались смягчить наказание. Урицкий районный суд Орловской области не удовлетворил ходатайство защиты брата блогера.

В суде пояснили, что адвокаты требовали заменить срок на штраф, однако судья отказала.

Стоит отметить, что против смягчения приговора также были и представитель колонии и прокурор. Они отмечали, что Олег Навальный является злостным нарушителем режима ИК.

Напомним, Олег Навальный был осуждён на 3,5 года за мошенничество по "делу "Ив Роше". В свою очередь, его брат — Алексей Навальный получил три года условно.