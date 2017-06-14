В Федерации бокса России раскрыли подробности задержания на украинской границе

Российского спортсмена Георгия Кушиташвили и часть делегации РФ не пустили в Харьков на чемпионат Европы.

Пресс-атташе Федерации бокса России (ФБР) Влада Романова рассказала Лайфу, что происходило во время задержания на украинской таможне. Её вместе с боксёром Георгием Кушиташвили, тремя российскими болельщиками и двумя журналистами Лайфа депортировали из Украины после допроса.

— Нас сняли с поезда, провели допрос без объяснения причины, интересовались, были ли мы на территории Крыма, — заявила Романова. — Фотографировали документы, снимали это всё на видео, объясняя тем, что люди, которых депортировали, были в Республике Крым.

Пресс-секретарь отметила, что пограничная служба задавала неуместные вопросы личного характера.

— Где и с кем я отдыхала, кто мои родители, — перечислила Романова.

Пресс-секретарь также сообщила о попытке связаться с украинской стороной, но она игнорирует происходящее.

— Российская федерация бокса, скорее всего, будет как-то комментировать эту ситуацию, — заключила Романова.

Напомним, что на Украину не пустили российскую делегацию, включающую боксёра Георгия Кушиташвили, пресс-атташе Федерации бокса, представителей СМИ и болельщиков. Журналистам Лайфа, которые находились в числе делегатов, запретили въезд на территорию страны на три года.

Чемпионат Европы по боксу начнётся 16 июня и станет отборочным к чемпионату мира — 2017, который пройдёт в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.