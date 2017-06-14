Мажор устроил смертельную аварию на Infiniti QX80 и сбежал с места ДТП

Полиция разыскивает 20-летнего Дмитрия Акопова, который на папином авто протаранил "фольксваген" и скрылся.

Авария произошла накануне рано утром на территории Новой Москвы. Внедорожник Infiniti QX80 ехал по Киевскому шоссе в сторону деревни Толстопальцево. Об этом сообщает Mash.

Неожиданно водитель решил развернуться через сплошную на трассе. При развороте он столкнулся с "фольксвагеном", в котором находились мужчина и женщина. От удара 55-летняя пассажирка "фольксвагена" погибла на месте. Водитель, 64-летний пенсионер, с тяжёлыми травмами доставлен в больницу.

Молодой человек, сидевший за рулём "инфинити", сбежал с места аварии, бросив разбитую машину. Полицейские уже выяснили, что внедорожник принадлежит московскому бизнесмену Михаилу Акопову. В момент ДТП он находился в Испании.