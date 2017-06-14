Союз призывников России объявил борьбу с сайтами, порочащими имидж ВС РФ

Членов организации возмущает, что пока одни люди поддерживают закон и порядок в России, другие всеми способами стараются расшатать армейскую систему в целом.

Союз призывников России открывает в Санкт-Петербурге юридический центр, который займётся защитой интересов населения призывного возраста, защитой родительской общественности, а также лиц, уволенных в запас после службы. Отдельная работа будет вестись по закрытию интернет-сайтов, порочащих имидж российской армии.

— Сторонники и члены Союза призывников России отслужили в армии, хотят служить в армии России или уже служат. Нас очень возмущает то, что очень много появляется интернет-сайтов, которые откровенно порочат службу в ВС РФ. Наши предки защищали нашу страну, члены Союза призывников России берут пример со старшего поколения, с наших ветеранов, тружеников тыла и тоже с большим желанием идут служить в армию России. Но, к сожалению, есть такие граждане, которые спекулируют на службе в армии, которым очень выгодна раскрутка темы о том, что в армии России небезопасно, хотя всё это мифы, которые до сих пор остаются в сознании граждан из далёких 90-х, — объяснил председатель Союза призывников России Марсель Хазиев.

По его словам, на данный момент у организации есть чёткий план действий. Уже подано первое заявление для проведения анализа одного портала, чтобы был вынесен вердикт. По результатам проверки члены СПР намерены обратиться во все контролирующие органы, чтобы заблокировать эти ресурсы.

— Инициаторы появления подобных ресурсов пожалеют о том, что создают такие сайты, и они ответят по закону Российской Федерации, — подчеркнул Хазиев.

В организации пока не обсуждали свою инициативу с Минобороны РФ.

— Мы придём к этому, когда у нас будут первые результаты, когда закроют уже первый сайт. Постараемся, чтобы это произошло уже к концу лета, — сообщил председатель СПР.

Союз призывников России — независимая общественная организация, которая организована солдатами-срочниками в 2016 году. Она занимается психологической и физической подготовкой к службе в армии, контролирует условия содержания военнослужащих по призыву, трудоустраивает военнослужащих запаса на российские предприятия и помогает с адаптацией после службы.