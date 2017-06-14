Национальный банк Белоруссии исключит российский рубль из расчёта резервов

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Национальный банк Белоруссии исключит российский рубль из расчёта резервов

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Как сообщается, с 1 июля Национальный банк страны перейдёт на международные стандарты при расчёте резервов.

Национальный банк Белоруссии с 1 июля не будет учитывать российский рубль в составе своих золотовалютных запасов. Как сообщила пресс-служба банка, планируется полный переход на международные стандарты при расчёте резервов.

— Состояние золотовалютных резервов Белоруссии с 1 июля будет характеризоваться единым показателем — величиной международных резервных активов, которая будет рассчитана в соответствии со специальным стандартом распространения данных МВФ, — говорится в сообщении.

Как отмечается, такое решение принято с учётом опыта, полученного в ходе участия в Программе по управлению резервами Всемирного банка, рекомендаций МВФ и практики управления резервами центральными банками других стран.

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