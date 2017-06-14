Лесби, Сейлор Мун и рыжие. PornHub назвал топ предпочтений любителей клубнички

Оказалось, что вкусы посетителей сайта для взрослых меняются в зависимости от праздников и общественно-политической ситуации в мире.

Самый крупный в мире порносайт PornHub, которому в этом году исполнилось десять лет, провёл анализ предпочтений посетителей ресурса, передаёт New York Magazine. Согласно результатам исследования, пользователи Сети, которые родились после 1981 года, любят косплей и смотрят видео с участием рыжих актёров в среднем в течение шести с половиной минут вместо одиннадцати.

Также отмечается, что женщины предпочитают смотреть лесби-видео, а самое популярное время для клубнички — полночь.

Помимо этого, сотрудники PornHub выяснили, что в День святого Валентина и канун Рождества популярность сайта резко падает: в день влюблённых — на 17%, а в Сочельник — на 45%. При этом уже спустя несколько часов, ранним рождественским утром, трафик резко возрастает в среднем на 34%.

Результаты исследования говорят и о том, что на вкусы любителей клубнички влияет и общественно-политическая ситуация в мире. Благодаря резкому росту популярности йоги в 2012 году посетители сайта для взрослых всё чаще искали йога-порно. А после смерти Фиделя Кастро вырос спрос на фильмы про кубинских служанок.

Отметим, что это уже не первое исследование сайта. Ранее Лайф сообщал о том, что PornHub составил рейтинг ошибок при поиске клубнички.

PornHub является одним из самых популярных порнографических сайтов в мире. Ежедневно ресурс посещает около 75 миллионов пользователей Сети.