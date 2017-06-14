ГД обратится в спортивный арбитражный суд из-за инцидента на границе с Украиной

В Комитете по физической культуре заявили, что Киеву теперь придётся отвечать перед международной федерацией бокса.

Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал инцидент на границе с Украиной. Депутат считает удивительным сам факт депортации российского боксёра.

— Факт сам по себе удивительный, Украина — спортивная держава, они должны быть вне политического контекста, — пояснил Свищёв.

По мнению депутата, Киеву теперь придётся отчитываться перед международной федерацией бокса.

— Спортсмены не виноваты. Россия обратится в спортивный арбитражный суд и международную федерацию бокса, — подчеркнул Свищёв.

Напомним, что у боксёра Георгия Кушиташвили, пресс-атташе ФБР Влады Романовой, а также у двух журналистов и нескольких болельщиков возникли проблемы на границе с Украиной. После допроса их всех депортировали. Спортсмен и российская делегация направлялись в Харьков на старт чемпионата Европы.