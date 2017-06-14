Пожар произошёл в одном из отелей Стамбула, есть погибшие

Как минимум три человека стали жертвами крупного пожара в лобби гостиницы Skalion Hotel в Стамбуле. Об этом сообщает издание Hurriyet. По предварительный данным, на первом этаже взорвался водяной бойлер.

Пламя быстро охватило центральный холл здания, несколько служебных помещений и номеров. В отеле была объявлена эвакуация. Во внутренний двор вывели 35 человек из числа персонала и туристов. Часть из них получили отравление продуктами горения, поскольку едкий дым охватил все этажи гостиницы вплоть до шестого.