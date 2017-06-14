Актёры из украинских "Сватов" попали в базу "Миротворца"

Добрынина и Артемьеву внесли в чёрный список за посещение Крыма и якобы нарушение украинских границ.

В "чистилище" скандального украинского сайта "Миротворец" попали российские актёры Николай Добрынин и Людмила Артемьева, известные по своим ролям в комедийном сериале "Сваты".

Артистов внесли в чёрный список за якобы незаконные гастроли в Крыму и нарушение государственной границы Украины.

Стоит отметить, что ранее в базу "Миротворца" попали музыканты шести рок-групп: "Кукрыниксы", "Чёрный кофе", "Декабрь", "Ногу свело!", "АукцЫон" и "Калинов мост", — а также 200 пассажиров круизного лайнера "Князь Владимир".