В офисном здании на севере Анкары прогремел взрыв, есть пострадавшие

Согласно предварительной информации, один человек погиб и трое получили ранения.

На севере Анкары, в офисном здании, которое находится в промышленном районе города, прогремел взрыв. По информации местных СМИ, один человек погиб и трое получили ранения в результате произошедшего. Как отмечается, после взрыва здание загорелось.

На место происшествия прибывают пожарные службы и медики. Подробности ЧП устанавливаются.