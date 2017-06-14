В офисном здании на севере Анкары прогремел взрыв, есть пострадавшие

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В офисном здании на севере Анкары прогремел взрыв, есть пострадавшие

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Согласно предварительной информации, один человек погиб и трое получили ранения.

На севере Анкары, в офисном здании, которое находится в промышленном районе города, прогремел взрыв. По информации местных СМИ, один человек погиб и трое получили ранения в результате произошедшего. Как отмечается, после взрыва здание загорелось.

На место происшествия прибывают пожарные службы и медики. Подробности ЧП устанавливаются.

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