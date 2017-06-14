В офисном здании на севере Анкары прогремел взрыв, есть пострадавшие

На севере Анкары, в офисном здании, которое находится в промышленном районе города, прогремел взрыв. По информации местных СМИ, один человек погиб и трое получили ранения в результате произошедшего. Как отмечается, после взрыва здание загорелось.
На место происшествия прибывают пожарные службы и медики. Подробности ЧП устанавливаются.
#SONDAKİKA #Ankara'da işyerinde patlama!— Sabah Gazetesi (@Sabah) 14 июня 2017 г.
Olay yerinden ilk görüntüler... https://t.co/4FInvVrPmu pic.twitter.com/AYR6GqwoyZ
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