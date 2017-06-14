В Челябинске гигантского рака победили на мероприятии по профилактике онкологии

После этого членистоногое присоединилось к столу спикеров пресс-конференции медиков.

Главным героем ролика о борьбе с онкологическими заболеваниями стал гигантский рак. Такое необычное видео показали на пресс-конференции в стенах челябинского медиахолдинга "ОТВ".

На записи членистоногое пытается убежать от медиков, но оказывается повержено.

Сваренный рак также присоединился к столу спикеров мероприятия по борьбе с онкологией.

— На нашей пресс-конференции рак мы уже победили. Он красного цвета, мы его сварили. Но нужно не забывать о действиях, направленных на выявление онкологической патологии, — заявила онколог Алла Доможирова.

Врач рекомендует определить риски возникновения онкологии на сайте "Стоп-рак.рф" и пройти профилактические обследования. По её мнению, это верный способ первым ударить по болезни.