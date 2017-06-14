Учителя научили 11-летнего участника митинга против коррупции врать полицейским

Преподаватели надоумили ученика во время беседы с правоохранителями солгать, что ходил на рок-концерт, а не на акцию протеста.

Полиция запросила в школе характеристику по поводу 11-летнего ученика из Барнаула, который выступил на митинге против коррупции в Алтайском крае. На акции протеста Гоша выступил на сцене и пожаловался на классовое неравенство. Как сообщает паблик Mash, он рассказал, что его родители бюджетники, в частности, мама получает всего 17 тысяч, в то время как её начальник — 200 тысяч.

После выступления мальчика на сцене сотрудники правоохранительных органов решили обратиться в школу, где учится Гоша, и запросить на него характеристику.

Однако в ответ учителя поговорили с Гошей и посоветовали, как ему поступить в этой ситуации. Так, по мнению преподавателей, 11-летнему мальчику стоило сказать полицейским, что он не был на митинге, а ходил на рок-концерт, которым сопровождалась акция.

Примечательно, что пока сами полицейские не общались с Гошей.