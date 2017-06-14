Трампа поставили в известность о стрельбе на бейсбольной площадке в Вирджинии

Читайте также

Трампа поставили в известность о стрельбе на бейсбольной площадке в Вирджинии

50

Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Joshua Roberts

Неизвестный мужчина открыл огонь по конгрессменам. Ранения также получили двое полицейских.

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс поставлены в известность о стрельбе в Вирджинии. Об этом сообщает Breaking News.

Пока глава Белого дома не прокомментировал ситуацию.

Снайпер открыл огонь по конгрессменам во время бейсбольной тренировки. Республиканец Стив Скализ из Луизианы и ещё пять человек получили ранения.

По словам очевидцев, прозвучало не менее 50 выстрелов.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!