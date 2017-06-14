Трампа поставили в известность о стрельбе на бейсбольной площадке в Вирджинии

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс поставлены в известность о стрельбе в Вирджинии. Об этом сообщает Breaking News.
Both @POTUS & @VP are aware of the developing situation in Virginia.— Breaking News (@BreakingNLive) 14 июня 2017 г.
Пока глава Белого дома не прокомментировал ситуацию.
Снайпер открыл огонь по конгрессменам во время бейсбольной тренировки. Республиканец Стив Скализ из Луизианы и ещё пять человек получили ранения.
По словам очевидцев, прозвучало не менее 50 выстрелов.
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