При покушении на конгрессмена в Вирджинии было сделано не менее 50 выстрелов

Стрельба по республиканцу от Луизианы и его помощникам велась из автоматической винтовки.

Неизвестный сделал от 50 до 100 выстрелов во время покушения на конгрессмена от республиканцев Стива Скализа на бейсбольном поле в Вирджинии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на члена Палаты представителей США Мо Брукса.

Breaking News Update: Alexandria, Va. police say the suspect is in custody and not a threat. https://t.co/IWK3lMJ8r5 pic.twitter.com/Qpgdv2soZd — Fox News (@FoxNews) 14 июня 2017 г.

Стрельба велась из автоматической винтовки.

Покушение произошло в тот момент, когда на бейсбольном поле тренировался Скализ вместе со своими помощниками. В итоге ранения получили пять человек, в том числе и сам конгрессмен от Луизианы.