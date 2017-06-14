При покушении на конгрессмена в Вирджинии было сделано не менее 50 выстрелов

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При покушении на конгрессмена в Вирджинии было сделано не менее 50 выстрелов

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Стрельба по республиканцу от Луизианы и его помощникам велась из автоматической винтовки.

Неизвестный сделал от 50 до 100 выстрелов во время покушения на конгрессмена от республиканцев Стива Скализа на бейсбольном поле в Вирджинии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на члена Палаты представителей США Мо Брукса.

Стрельба велась из автоматической винтовки.

Покушение произошло в тот момент, когда на бейсбольном поле тренировался Скализ вместе со своими помощниками. В итоге ранения получили пять человек, в том числе и сам конгрессмен от Луизианы.

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