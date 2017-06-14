Fox News: Стрельба на бейсбольном поле была покушением на конгрессмена Скализа

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Fox News: Стрельба на бейсбольном поле была покушением на конгрессмена Скализа

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Фото © REUTERS/Joshua Roberts

Высокопоставленный республиканец был госпитализирован с ранением в бедро. Также пострадали ещё пять его коллег.

Телеканал Fox News сообщил, что стрельба на бейсбольном поле в Вирджинии, где проходил матч между демократами и республиканцами, оказалась покушением на конгрессмена из Луизианы Стива Скализа.

Как сообщал Лайф ранее, высокопоставленный республиканец был госпитализирован с ранением в бедро. Также пострадали ещё пять его коллег. Сообщается, что есть раненые и среди правоохранителей.

По предварительным данным, на месте ЧП прозвучало не менее 50 выстрелов. Стрельба велась из автоматического оружия.

Стив Скализ известен как соратник Дональда Трампа, поддерживающий идею о строительстве стены на границе с Мексикой. Кроме того, он является автором широко обсуждаемой на Западе резолюции об отказе от углеродного налога.

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