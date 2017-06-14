Пассажир московского метро спас бросившуюся под поезд женщину

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Пассажир московского метро спас бросившуюся под поезд женщину

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Инцидент произошёл на станции "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки.

Как стало известно Лайфу, 43-летняя Ольга Ш. прыгнула на пути. Машинист применил экстренное торможение, этим воспользовался пассажир. Он спустился за женщиной и вытащил её буквально из-под колёс.

Ольга находилась в сознании и сообщила сотрудникам метрополитена, что причиной такого поступка стал конфликт с родственниками.

Её скромный спаситель не назвал своего имени и ушёл, передав женщину в руки медиков. Её доставили в реанимацию столичной клиники с переломами обеих лодыжек.

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