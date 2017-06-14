Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии

Читайте также

Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии

791

Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst

Американский лидер заявил, что все его мысли и молитвы адресованы пострадавшим во время инцидента.

Президент США Дональд Трамп официально прокомментировал стрельбу в Вирджинии.

— Я и вице-президент в курсе стрельбы в Вирджинии и тщательно следим за ситуацией. Мы крайне расстроены этой трагедией. Наши мысли и молитвы адресованы членам конгресса, их служащим, полиции Капитолия, первым очевидцам и другим причастным, — говорится в релизе Белого дома.

Напомним, что в США конгрессмен Стив Скализ получил огнестрельное ранение во время игры в бейсбол. По разным сообщениям, во время нападения неизвестного стрелка пострадало от пяти человек. Подозреваемый уже задержан.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!