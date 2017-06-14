Европарламент в четвёртый раз лишил Жан-Мари Ле Пена депутатского иммунитета

88-летнего политика намерены привлечь к уголовной ответственности за подстрекательство к дискриминации и насилию на расовой почве.

Европейский парламент лишил депутатского иммунитета основателя французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пена, сообщается на сайте ЕП. Такое решение принято в связи с запросом французских правоохранительных органов, которые собираются привлечь 88-летнего политика к уголовной ответственности за подстрекательство к дискриминации, ненависти и насилию на расовой почве.

— Лишить иммунитета Жан-Мари Ле Пена, — говорится в решении, одобренном парламентариями на заседании в Страсбурге. — (Европарламент. — Прим. Лайфа) поручает председателю довести настоящее постановление и доклад парламентского комитета до непосредственно компетентного органа во Франции и самого Жан-Мари Ле Пена.

Жан-Мари Ле Пен является депутатом Европейского парламента с 1984 года. Он был лидером партии "Национальный фронт" с момента её основания в 1972 году по январь 2011 года, придерживается националистических взглядов. Парламентской неприкосновенности Ле Пена лишают в четвёртый раз. Причиной подобного решения в очередной раз стали спорные высказывания политика, которые ранее послужили причиной его исключения из партии.