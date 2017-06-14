YouTube-блогера задержали за вымогательство секс-видео у малолетних фанаток

Остин Джонс, как сообщается, переписывался как минимум с двумя 14-летними поклонницами в "Фейсбуке".

Знаменитый YouTube-блогер из Чикаго Остин Джонс задержан за склонение своих поклонниц, не достигших совершеннолетия, к изготовлению порнографии. Об этом сообщает The Daily Mail.

Согласно информации правоохранителей, 24-летний блогер переписывался как минимум с двумя 14-летними поклонницами. В "Фейсбуке", как отмечается, он просил переслать секс-видео.

По словам одной из них, блогер предложил "доказать свою любовь" и раздеться на камеру. Отмечается, что девушка выслала любимому исполнителю 25 видео, на восьми из которых она была обнажена. Ещё одна фанатка отправила 15 подобных видео.

Сам блогер заявил, что никогда не просил присылать ему видео интимного характера. В переписке же якобы речь шла о тверке. Однако после задержания он изменил показания.