Бизнесмен подал в суд на Навального из-за фильма о Чайке

Бизнесмен Сергей Михайлов предъявил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Фонду по борьбе с коррупцией (ФБК) и лично к оппозиционеру Алексею Навальному, сообщает РИА "Новости".
Истец требует опровергнуть сведения, которые содержались в фильме Навального "Чайка", где Михайлова называют криминальным авторитетом. Бизнесмен требует признать эту информацию порочащей и не соответствующей действительности, а также взыскать по 250 тысяч рублей в свою пользу с каждого из ответчиков.
Ранее Навальный уже проиграл суд по иску, который касался другого его "расследования". В мае текущего года Люблинский суд Москвы полностью удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру о защите чести и достоинства и обязал ответчика выступить с опровержением.
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