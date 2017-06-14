Бизнесмен подал в суд на Навального из-за фильма о Чайке

Истец требует взыскать по 250 тысяч рублей с каждого из ответчиков по иску о защите чести и достоинства.

Бизнесмен Сергей Михайлов предъявил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Фонду по борьбе с коррупцией (ФБК) и лично к оппозиционеру Алексею Навальному, сообщает РИА "Новости".

Истец требует опровергнуть сведения, которые содержались в фильме Навального "Чайка", где Михайлова называют криминальным авторитетом. Бизнесмен требует признать эту информацию порочащей и не соответствующей действительности, а также взыскать по 250 тысяч рублей в свою пользу с каждого из ответчиков.

Ранее Навальный уже проиграл суд по иску, который касался другого его "расследования". В мае текущего года Люблинский суд Москвы полностью удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру о защите чести и достоинства и обязал ответчика выступить с опровержением.