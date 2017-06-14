Глухой кот Ахилл из Эрмитажа предскажет исход матчей Кубка конфедераций

Полуторагодовалый питомец каждый вечер во время ужина будет делать предсказания для матчей следующего дня.

В Эрмитаже выбрали кота-оракула, который будет предсказывать исход матчей Кубка конфедераций — 2017. По словам ветеринарного врача котов Зимнего дворца Анны Кондратьевой, её подопечные и раньше демонстрировали свои экстрасенсорные способности, прогнозируя итоги "Евровидения" и Олимпийских игр.

— Кот Ахилл — потомственный эрмитажный кот. Он с рождения глухой, но у него сильно развиты другие каналы восприятия, — отметила ветврач. — Мы думаем, что он максимально правильно сможет предсказать исход Кубка конфедераций.

Как сообщила Кондратьева, Ахилл был не единственным претендентом на роль оракула, однако выбор пал именно на него из-за общительности питомца.

— Выбирали из трёх котов, но сошлись на том, что у него максимально точные прогнозы, — сказала медик. — Он не будет испытывать стресса при встрече с журналистами, он готов стать публичной персоной.

Также Анна Кондратьева рассказала о том, что по окончании карьеры предсказателя Ахилл переедет из Зимнего дворца в новый дом. При этом отмечается, что кот сам выберет себе хозяина из всех желающих его приютить.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Санкт-Петербурге выберут кота-оракула Кубка конфедераций.