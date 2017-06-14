Охрану Капитолия усилят после покушения на конгрессмена в Вирджинии

Стрелок сделал не менее 50 выстрелов во время нападения на политиков, тренировавшихся на бейсбольном поле.

Охрану Капитолия усилят после того, как стрелок совершил нападение на конгрессмена на бейсбольном поле в Вирджинии. Об этом сообщило специальное подразделение, которое отвечает за безопасность в комплексе зданий конгресса.

— Полиция Капитолия обеспечила масштабное присутствие стражей порядка по всему комплексу, — говорится в заявлении правоохранителей.

Кроме того, в Конгрессе США сообщили, что стрельба также повлияла на работу законодательного органа: сегодня отменили все голосования из-за происшествия.

Нападение на конгрессмена от Луизианы Стива Скализа произошло, когда тот играл в бейсбол с коллегами. Преступник сделал не менее 50 выстрелов, ранив при этом пять человек. Сам стрелок уже задержан.