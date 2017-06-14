Украинские СМИ сообщили о предстоящей встрече Трампа с Порошенко в Вашингтоне

Читайте также

Украинские СМИ сообщили о предстоящей встрече Трампа с Порошенко в Вашингтоне

1765

Пётр Порошенко. Фото:© РИА Новости/Михаил Палинчак

Утверждается, что о переговорах двух лидеров в скором времени уведомит Белый дом.

Президент США Дональд Трамп примет у себя в Вашингтоне украинского лидера Петра Порошенко. Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источник в дипломатических кругах, встреча состоится на следующей неделе.

СМИ утверждает, что в ближайшее время Белый дом официально сообщит о предстоящей беседе. При этом отмечается, что между Вашингтоном и Киевом достигнута договорённость о том, что эта встреча будет полноценными двусторонними переговорами.

— Речь идёт о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом, — передаёт "Европейская правда".

Точная дата визита и переговоров пока неизвестна.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!