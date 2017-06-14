Украинские СМИ сообщили о предстоящей встрече Трампа с Порошенко в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп примет у себя в Вашингтоне украинского лидера Петра Порошенко. Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источник в дипломатических кругах, встреча состоится на следующей неделе.
СМИ утверждает, что в ближайшее время Белый дом официально сообщит о предстоящей беседе. При этом отмечается, что между Вашингтоном и Киевом достигнута договорённость о том, что эта встреча будет полноценными двусторонними переговорами.
— Речь идёт о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом, — передаёт "Европейская правда".
Точная дата визита и переговоров пока неизвестна.
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